Лося, гулявшего по Красногорску, вернут в естественную среду обитания

Во вторник жители Красногорска заметили лося, который бегал возле здания правительства Московской области. Его вернут в естественную среду обитания, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет лесного хозяйства региона.

Дикое животное все еще находится на территории города. К его месту нахождения уже направляются специалисты ветеринарной службы.

Животное поймают, после чего будут организованы мероприятия по доставке лося в естественную среду обитания.

16 сентября двух лосей заметили в Москве-реке рядом с подмосковным Красногорском. Затем они вылезли на сушу. Один из них каким-то образом оказался рядом со зданием правительства Подмосковья.