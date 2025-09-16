Два лося искупались в Москва-реке и пошли к зданию администрации Подмосковья

Два лося искупались в Москва-реке рядом с подмосковным Красногорском. Затем они пошли к бассейну, сообщает « Осторожно, Москва ».

На опубликованной записи лоси плывут к берегу. Затем они вылезли на сушу и отправились к бассейну. Лосей сняли мужчины, которые плавали по Москве-реке на катере.

«МК: срочные новости» опубликовал другое видео. На нем те же лоси подошли к зданию администрации Московской области, выбежав на проезжую часть.

Вечером 14 сентября кузбасские лоси переплыли через реку Томь под городом Кемерово. Парнокопытных прозвали «моржами», поскольку температура в водоеме весьма прохладная в это время года.