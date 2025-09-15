Компания моржей-лосей устроила заплыв на Томи

Вечером 14 сентября внимание многих жителей Кузбасса привлекло необычное видео, мгновенно распространившееся в интернете. На кадрах запечатлена необычная компания, покинувшая лес и показавшаяся людям в весьма неожиданном месте. Животные продемонстрировали устойчивость к низким температурам, подобную той, что свойственна моржам. Ролик был опубликован региональным телеканалом «Вести Кузбасс», передает Сiбдепо .

«Кемеровчане вчера заметили семью сохатых, переплывающих через Томь», — отмечается в сообщении.

На видео видно, как три особи с большими рогами плывут по воде друг за другом: впереди плывет крупный лось, за ним маленький лосенок, а замыкает тройку еще один небольшой представитель семейства.

Автор ролика отметил, что это самка лося и два ее детеныша. Купание этих бесстрашных животных вызвало оживленную дискуссию в комментариях среди местных жителей.

«Холодно уже купаться!» — отметил один из пользователей, указав на осенннюю погоду.

Большинство положительно отреагировало на появление лесных гостей в реке, оставив около 200 положительных реакций и просмотрев видео более 5000 раз.