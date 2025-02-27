Есть 3 варианта: россияне решают судьбу спасенной кошечки Муси путем голосования

Россияне решают судьбу спасенной в Крыму кошки с помощью голосования

Глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале запустила публичный опрос, в котором респондентам предложено решить судьбу кошки Муси. Ранее питомицу спасли после того, как ее выбросили с обрыва на «Ласточкином гнезде».

Павленко запустила голосование под названием «Где будет жить Муся?». Участникам опроса предложено выбрать три варианта будущего кошки: найти ей новый дом и любящую семью, установить специальный домик на «Ласточкином гнезде» или создать для Муси условия в здании ялтинской администрации.

В опросе уже проголосовали свыше 30 700 пользователей. Сейчас лидирует второй вариант — «Найти дом и любящую семью». Он набрал 59% голосов.

Крымскую кошку Мусю, считающуюся достопримечательностью замка «Ласточкино гнездо», сбросили с обрыва 23 февраля. Позже мужчина, который скинул кошку, озвучивал причины своего поступка.

Изначально Муся считалась погибшей, однако позже ее нашли живой. Предположительно, кошечка выжила после падения с большой высоты благодаря своему лишнему весу.