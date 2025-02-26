Стало известно, что спасло кошку Мусю при падении со скалы в Крыму

Кошка Муся, которую неадекват сбросил со скалы на территории архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» в Крыму, выжила благодаря лишнему весу, позволившему питомцу прожить несколько дней, сообщает Mash .

В настоящее время Муся хорошо себя чувствует. В ходе осмотра ветеринары обнаружили у кошки проблемы с печенью, которые могут быть связаны со стрессом или плохим питанием.

Администрация комплекса планирует переименовать скалу с «Аврориной» на «Авроро-Муськину», а также запустить производство сувенирной продукции с пушистой знаменитостью.

При этом глава Ялты Янина Павленко заявила, что намерена забрать Мусю домой, где уже живут две кошки.

В обществе возникли разные точки зрения касательно будущего кошки. Одни считают, что Мусю нельзя возвращать в «Ласточкино гнездо» из-за неадекватных посетителей. Другие поддержали возвращение знаменитой кошки на территорию комплекса с целью привлечения туристов.

Инцидент произошел 23 февраля в Крыму. Посетитель «Ласточкиного гнезда» неожиданно выбросил кошку с обрыва. Позже изверга задержали. В результате падения со скалы талисман комплекса не пострадал.