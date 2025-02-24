Живодер с улыбкой рассказал, зачем сбросил знаменитую кошку с обрыва в Крыму

В Сети появилось видео опроса молодого мужчины, который подозревается в том, что сбросил кошку Мусю с обрыва в «Ласточкином гнезде» в Крыму. Мужчина, улыбаясь, заявил, что выкинул животное, потому что оно «начало сопротивляться», сообщает Baza .

По словам задержанного, Мусе, «видимо, не понравилось», что он взял ее на руки, после чего турист выбросил ее. На вопрос о том, зачем он скинул кошку с обрыва, а не просто отпустил ее на землю, мужчина пожал плечами.

Во время прямого вопроса задержанный признался, что это он выбросил животное с большой высоты.

Происшествие случилось 23 февраля. Судя по записям с камер видеонаблюдения, мужчина сперва взял кошку на руки и погладил ее, после чего отнес животное на смотровую площадку и выбросил с обрыва.

Кошка Муся прожила в «Ласточкином гнезде» около 10 лет и считалась местной достопримечательностью.