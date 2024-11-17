Еще один замгубернатора Белгородской области ушел защищать регион на поле боя

Заместитель губернатора Белгородской области Андрей Антоненко вступил в «БАРС Белгород». Он молодец, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

8 октября в «БАРС Белгород» вступили два других топ-политика региона. Защищать родину отправились заместитель Гладкова Семен Зайнулин, а также глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов.

Людей, которые добровольно вступили в «БАРС Белгород», обучают военные министерства обороны РФ. Их учат стрелять из оружия, а также дают инструкции по реагированию в той или иной критической ситуации.

Ранее Гладков отмечал, что «БАРС» охраняет объекты. На первой линии обороны отряд с противником не сражается и БПЛА не сбивает.