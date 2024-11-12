Вячеслав Гладков объяснил, почему «БАРС» не сбивает беспилотники

Жительница Шебекина Белгородской области пожаловалась на атаку дронов ВСУ и поинтересовалась, почему опасные летательные аппараты не сбивает «БАРС-Белгород». На вопрос женщины ответил глава региона Вячеслав Гладков, который объяснил, чем именно занимается отряд, пишет РБК .

«БАРС» занимается охраной объектов. У них нет задачи выходить на первую линию и вступать, например, в прямое боестолкновение с противником», — ответил Гладков.

Губернатор Белгородской области подчеркнул, что в будущем «БАРС-Белгород» будет сбивать вражеские дроны, в отряде уже готовят специальное подразделение, которое займется данным вопросом, но в настоящее время оно еще не готово выполнять боевую задачу.

Гладков также пояснил, что сбить беспилотник ВСУ, который несет боевой заряд, в непосредственной близости от жилых домов Шебекино невозможно, так как при любых обстоятельствах существует риск причинить вред людям.

Минобороны России в сентябре 2024 года объявило о создании отряда «БАРС-Белгород», в который могут вступить добровольцы. Тогда сообщалось, что отряд будет защищать гражданскую инфраструктуру и бороться с украинскими дронами, а также выполнять ряд других важных боевых задач по защите области.