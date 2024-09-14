Минобороны: в Белгородской области продолжается подготовка добровольцев

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В Белгородской области продолжается подготовка добровольцев, которые вступили в отряд «Барс-Белгород», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы стреляют из различного вооружения, отрабатывают действия в составе подразделений в условиях боевой обстановки.

Особое внимание опытные уделяется оказанию первой помощи раненым.

Ранее украинские войска атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников самолетного типа. Четыре дрона противника были выведены из строя.