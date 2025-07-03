В Воскресенске проверили ход капремонта МКД

Руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов вместе с коллегами и сторонниками партии проверили подвальные помещения и квартиры жителей, сообщили в пресс-службе округа.

В микрорайоне Лопатинский планируется отремонтировать 95 домов, а во всем округе — более 200 домов на сумму почти 5 миллиардов рублей.

В домах ремонтируют горячее и холодное водоснабжение, канализацию, где необходимо — электричество и крышу.

«Осмотрели подвалы многоквартирных домов, везде чисто и сухо, всё сделано хорошо. Также из подвальных помещений рабочие прокладывают до пятого этажа стояки отопления с установкой новых радиаторов. Видно, что работа выполняется качественно. Заходили с коллегами в некоторые квартиры, жители довольны ремонтом», — рассказал Сергей Слепов.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что обслуживание важных магистральных направлений в сфере ЖКХ ложится на плечи ресурсоснабжающих организаций.

«Обращает на себя внимание, что во многом успех всех важных для жизнедеятельности человека (слагаемых — ред.) — и школьника, и взрослого человека — безусловно ложится на плечи ресурсоснабжающих организаций. Если на муниципальном уровне ресурсоснабжающая организация хромает, если она вовремя не перебирает, не обслуживает <…> или управляющая компания, как у нас в Химках, <…> своевременно не проводит мероприятие, то безусловно это вызывает раздражение (жителей — ред.)», — сказал Воробьев.