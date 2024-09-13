За ночь российское ПВО 20 раз защитило территорию РФ от дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ вывели из строя 20 дронов ВСУ над территорией России за ночь

Ночью украинские войска вновь пытались атаковать гражданские объекты на территории нескольких регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские войска ПВО за ночь вывели из строя 20 украинских дронов самолетного типа. Восемь из них уничтожили над Брянской, четыре над Белгородской, три над Курской областями.

Два украинских дрона вывели из строя недалеко от Смоленска. Еще столько же БПЛА уничтожили над Орловской областью. Один беспилотник противника ликвидировали рядом с Калугой.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал возможность использования западных ракет для удара по территориям РФ. Глава государства отметил, что если Киев получит такое разрешение от государств Запада, то это подтвердит участие НАТО в украинском конфликте.