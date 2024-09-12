Путин впервые прокомментировал возможность дальних ракетных ударов по РФ

Глава государства заявил, что киевский режим с помощью беспилотников и других средств уже и так наносит удары вглубь РФ. Сейчас поставлен вопрос именно о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства.

По словам российского лидера, украинские военные не могут наносить удары ракетами Запада — для этого Киеву надо обладать разведданными со спутников, но Украина ими не располагает. Вносить полетные задания в эти системы могут только военные НАТО.

Речь идет не о том, чтобы разрешать или не разрешать Киеву наносить удары западным оружием, а о том, окажутся ли страны НАТО напрямую втянуты в военный конфликт, отметил российский президент.

Он добавил, что если решение будет принято, это «будет означать прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в конфликте на Украине». А таком случае России придется принимать соответствующие решения, «исходя из тех угроз, которые будут создаваться».

Ранее стало известно, что Киев передал Вашингтону список целей в России для ударов ракетами. Кроме того, Украина представила подробный план того, как могут использоваться американское дальнобойное оружие.