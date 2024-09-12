ABC: Киев передал Вашингтону список целей в России для ударов ракетами

На встрече в Киеве президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список целей на территории РФ для ударов по ним ракетами, сообщает RTVI со ссылкой на телеканал ABC News.

Киев представил Вашингтону подробный план того, как он может использовать американские дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь РФ. Кроме того, Зеленский дал Блинкену список возможных целей.

Как утверждает ABC News, на встрече не были приняты конкретные решения по вопросу использования Киевом американских ракет дальнего радиуса действия. Украина все еще не получила разрешение на удары вглубь РФ западным оружием.

Госсекретарь США также заявил Зеленскому, что американские власти намерены обеспечить Украину «всем необходимым для достижения успеха» в решении конфликта. По его словам, Вашингтон предоставит Киеву новый пакет помощи на сумму 700 млн долларов.

Ранее Bloomberg заявил, что США вряд ли разрешат Киеву бить ракетами вглубь РФ до дискуссии в ООН. Издание отметило, что при этом американские власти сталкиваются с давлением со стороны некоторых «агрессивных» представителей НАТО по этому вопросу.