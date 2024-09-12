Bloomberg: США вряд ли разрешат Киеву бить ракетами вглубь РФ до дискуссии в ООН

Bloomberg считает, что Соединенные Штаты не разрешат Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России до дискуссий ООН, сообщает kp.ru .

Издание заявило, что американские власти вряд ли примут решение по ударам западным оружием вглубь территорий РФ до начала общеполитических дискуссий Генеральной Ассамблеи ООН.

При этом отмечается, что США сталкиваются с давлением со стороны нескольких стран НАТО, которые демонстрируют «более агрессивную позицию» в отношении России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил, получит ли Киев разрешение атаковать РФ дальнобойными ракетами. По его словам, Запад уже принял в этом вопросе свое решение и с большой долей вероятности разрешил эти действия.