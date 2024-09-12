Bloomberg: США вряд ли разрешат Киеву бить ракетами вглубь РФ до дискуссии в ООН
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Bloomberg считает, что Соединенные Штаты не разрешат Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России до дискуссий ООН, сообщает kp.ru.
Издание заявило, что американские власти вряд ли примут решение по ударам западным оружием вглубь территорий РФ до начала общеполитических дискуссий Генеральной Ассамблеи ООН.
При этом отмечается, что США сталкиваются с давлением со стороны нескольких стран НАТО, которые демонстрируют «более агрессивную позицию» в отношении России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил, получит ли Киев разрешение атаковать РФ дальнобойными ракетами. По его словам, Запад уже принял в этом вопросе свое решение и с большой долей вероятности разрешил эти действия.