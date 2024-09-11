Песков оценил, получит ли Киев разрешение атаковать РФ дальнобойными ракетами

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Песков предположил, что Украине разрешат бить по РФ дальнобойными ракетами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что Запад уже принял решение разрешить киевским властям наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории, сообщает ТАСС .

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен посетит Украину и передаст Киеву разрешение на нанесение ударов по РФ дальнобойными ракетами ATACMS.

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков добавил, что сегодня в западной прессе ведется информационная кампания по формализации принятого решения.