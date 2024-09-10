Маккол: Блинкен передаст Украине разрешение США бить по РФ ракетами ATACMS

Госсекретарь США Энтони Блинкен готовится посетить Украину с рабочим визитом, в эту поездку он намерен передать Киеву разрешение на нанесение ударов по России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майкл Маккол, пишет «Лента.ру» .

«Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они (США — ред.) разрешат им (наносить удары по России с помощью ATACMS — ред.)», — заявил конгрессмен в беседе с журналистом издания Axios Джулигрейсом Бруфке.

Ранее президент США Джо Байден намеревался обсудить этот вопрос с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Эксперты предполагают, что Америка может позволить использовать свое оружие по ударам вглубь России.

Перспективы переговоров Байдена и Стармера оценил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин в разговоре с РИАМО. Он считает, что после беседы лидера США и премьера Британии ситуация может начать развиваться по «танковому» сценарию.