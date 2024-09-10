Президент США Джо Байден намерен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить вопрос о разрешении ВСУ ударов по российским целям. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин в разговоре с РИАМО заявил, что после этих переговоров ситуация для ВСУ, вероятно, начнет развиваться по «танковому» сценарию.

«Разрешение Запада бить своими дальнобойными ракетами по территории РФ (до 24.02.22) для ВСУ — вопрос времени. И действительно, судя по всему, ситуация будет развиваться по „танковому“ сценарию. В чем суть: сначала большинство основных стран НАТО не хотели давать свои танки Украине, потом первыми согласились страны Балтии, Польша и Великобритания, видимо, для стимулирования других ключевых игроков, а после и Германия, и Штаты, и другие члены Альянса решили отправить свои танки для нужд ВСУ», — заявил Малинин.

Политолог отметил, что похожий сценарий можно заметить и в истории с истребителями F-16. Во-первых, танки — дешевле самолетов. Во-вторых, танки не так сильно влияют на имидж.

«Боевые действия уже показали, что современные американские машины и немецкие танки тоже горят. Это потенциально может наносить урон продажам в разные страны — бизнес есть бизнес», — подчеркнул эксперт.

Малинин считает, что ряд западных политиков, которые убеждают страны, поставляющие Украине вооружение, дать разрешение бить по целям в России. И, скорее всего, это разрешение постепенно дадут либо все, либо почти все страны. Игнорировать это никак нельзя.

При этом Малинин подчеркнул, что подобный шаг Запада никак не приблизит мирное урегулирование украинского конфликта, ведь такие инициативы уже заморожены из-за вторжения в Курскую область.

«Удивительно, что та сторона раз за разом не обращает внимание на то, что операции по „принуждению к миру“ на невыгодных для нас условиях не работают, мы не поддаемся на это. Та же Курская история это очень наглядно показала: реализация боевых задач в ДНР, где сейчас наиболее интенсивно, продолжилась с несущественными изменениями, паники и хаоса не возникло. Как и желания переговариваться с враждебной стороной. Хотя еще недавно казалось, что первые переговоры действительно вот-вот могут состояться. Поэтому ничего, кроме усугубления конфликта, это не даст», — заключил эксперт.