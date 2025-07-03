В Солнечногорске открыли завод по выпуску спортивного оборудования

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с первым заместителем Кириллом Типографщиком посетили новую производственную площадку в индустриальном парке «Есипово», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Завод площадью 2,5 тысяч квадратных метров будет специализироваться на изготовлении детского и инклюзивного спортивного оборудования для людей с ограниченными возможностями.

После ввода нового завода производственные мощности компании возрастут на 30%. Инвестиции в проект оценивают в 250 миллионов рублей.

Сейчас предприятие выпускает 2,8 млн единиц продукции в год. В основном это современное уличное спортивное оборудование для воркаута, паркура, теннисные столы, баскетбольные и боксёрские стойки и инновационные детские канатные комплексы.

Константин Михальков обсудил планы сотрудничества: помощь в привлечении молодых рабочих специалистов, в том числе из колледжа «Подмосковье», развитие спортивной инфраструктуры в округе и совместное проведение спортивных уличных мероприятий, в частности, — фестиваля уличного спорта KENGURU GAMES на территории городского парка культуры и отдыха в следующем году.

«Порадовало самое современное оснащение производства. Передовые технологии и оборудование позволяют создавать продукцию высочайшего качества, надежную и долговечную, которая будет служить годами на спортивных площадках по всей стране и далеко за её пределами. Качественное импортозамещение — это ключевая цель федерального проекта партии „Единая Россия“ „Выбирай своё“. Солнечногорск уверенно движется вперёд как промышленный и инвестиционный центр Подмосковья», — сообщил Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.