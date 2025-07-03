Бойцы из Павлово-Посадского городского округа благодарят павловопосадцев за предоставленную гуманитарную помощь

От военнослужащих из Павлово-Посадского городского округа начинает поступать обратная связь, за предоставленную гуманитарную помощь, которая была отправлена в конце июня. Об этом 3 июля в социальных сетях сообщил Председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Игоревич Тикунов.

Военнослужащие выразили благодарность за поддержку и внимание, отметив важность такой помощи в выполнении своих задач и поддержании боевого духа. Гуманитарная помощь, организованная при активном участии Администрации, предпринимательского сообщества, общественных организаций и местных жителей, включает дорогостоящую технику, необходимое снаряжение, продукты питания и средства личной гигиены. Это стало возможным благодаря слаженной работе павловопосадцев, которые не остались равнодушными и внесли свой вклад в общее дело.

Председатель Совета депутатов подчеркнул, что обратная связь от военнослужащих не только показывает результативность совместных усилий, но и служит дополнительной мотивацией для всех, кто поддерживает защитников Отечества. В свою очередь, жители округа могут быть уверены, что их помощь своевременно доставляется и оказывает реальную поддержку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.