В Мытищах устранили аварийную ситуацию на улице Трудовой

При проведении строительных работ был поврежден участок водоснабжения, обеспечивающий многоквартирные дома на улицах Трудовой и 2-й Крестьянской.

В оперативном режиме были задействованы все специальные службы. На сегодняшний день аварийно-восстановительные работы продолжаются, но вода в дома жителей поступила.

«Работы были усложнены тем что трубы водоснабжения находились в стесненных условиях у дома № 16 по улице Трудовой. Но уже к 4 часам утра следующего дня основные работы по ликвидации аварийной ситуации были выполнены. Все это время силами управляющей компании был обеспечен подвоз питьевой воды. Мы с самого начала взяли ситуацию на контроль. На сегодняшний день вода в домах есть. Ее качество соответствует всем техническим характеристикам», — рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.