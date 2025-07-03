Областной марафон по русским шашкам среди ветеранов СВО стартовал в Клину

Федерация шашек Подмосковья совместно с областным отделением фонда «Защитника Отечества» проводит серию турниров «Шаг к победе». Они посвящены году Защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие собирает участников СВО и членов их семей, ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны, людей с ограниченными возможностями, а также всех желающих любых возрастов.

Шашечный марафон пройдет по городам воинской и трудовой доблести Московской области. И первый турнир прошел в Клину в местном спортивном комплексе «Триумф». Открыла мероприятие приветственным словом Светлана Ушакова — руководитель социальных проектов президента Федерации шашек России Анатолия Никитина.

«Цель нашего марафона, объединить под знаменем этой замечательной интеллектуальной игры людей разных возрастов и социальных групп, укрепить связь поколений. Девиз русских шашек — всегда идти вперед, не сдаваться».

На турнир собрались полсотни участников. Следующая игра состоится 5 июля в Истре, далее марафон пройдет по другим городам вплоть до декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.