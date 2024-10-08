Два топ-чиновника Белгородской области ушли добровольцами на фронт

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Гладков: два топ-чиновника Белгородской области ушли с госслужбы защищать регион

Два топ-чиновника Белгородской области на время приостановили муниципальный и государственный контракты на службе у страны. Они добровольно вступили в отряд БАРС Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Это мой заместитель Семен Зайнулин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов», — отметил Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, это серьезные временные кадровые потери. Тем не менее он гордится мужественным поступком обоих коллег.

Губернатор добавил, что в регионе продолжает формироваться батальон БАРС. Бойцам будут платить минимум от 80 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что белгородцам, которые захотят подписать контракт для участия в спецоперации, будут платить по 3 млн рублей. Это условие будет действовать с 7 октября по 31 декабря.