Контрактникам в Белгородской области начнут платить 3 млн рублей

Белгородцам, которые захотят подписать контракт для участия в СВО, будут выплачивать 3 млн рублей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Он отметил, что 7 октября по 31 декабря выплата подписавшим контракт на территории Белгородской области для участия в СВО составит 3 млн рублей.

Гладков отметил, что такие же выплаты могут получить граждане из других регионов в том случае, если они оформятся в белгородских военкоматах.

Средства будут выплачиваться в течение двух месяцев после подписания контракта.

Ранее депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Марина Шевченко рассказала о преимуществах службы по контракту и поддержке государства тех, кто счел своим долгом отправиться в зону соприкосновения, чтобы защищать свою Родину и людей, проживающих на исторических территориях России.