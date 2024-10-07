Депутат Мособлдумы Шевченко рассказала о преимуществах службы по контракту

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Марина Шевченко рассказала о преимуществах службы по контракту и поддержке государства тех, кто счел своим долгом отправиться в зону соприкосновения, чтобы защищать свою Родину и людей, проживающих на исторических территориях России, сообщает пресс-служба депутата.

«Как депутат Московской областной думы я часто встречаюсь с участниками СВО, членами их семей: родителями, женами, детьми. Для них предусмотрены разнообразные выплаты и пособия на федеральном и областном уровнях. Это и социальный пакет, и трудовые гарантии, профессиональная переподготовка, кредитные каникулы, налоговые льготы — список внушительный», — прокомментировала Шевченко.

Она отметила, что президент России Владимир Путин высоко оценивает усилия регионов по оказанию помощи военным подразделениям в ходе специальной военной операции.

«Недавно он подписал указ об образовании межведомственной комиссии совета безопасности по комплектованию вооружённых сил контрактниками. Первоочередная задача для общества — оказывать поддержку военнослужащим и их близким, чтобы они видели нашу солидарность и ощущали заботу», — сказала парламентарий.

Она также рассказала о работе Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту.

«Добровольцев из Подмосковья и соседних областей консультируют по всем вопросам, обеспечивают комфортными условиями для проживания и трехразовым питанием на период оформления документов, прохождения медкомиссии, первичной подготовки», — подытожила Марина Шевченко.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.