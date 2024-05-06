ЕС рассматривает удар по Крымскому мосту в рамках «права Украины на самозащиту»

Представитель дипломатической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что страны ЕС рассматривают возможный удар киевских властей по Крымскому мосту в контексте права Украины на самозащиту, сообщает ТАСС .

«Для нас (ЕС — ред.) ясно, что Украина воюет за свое выживание и Украина имеет законное и международно гарантированное право на самозащиту», — сказал Стано на брифинге в Брюсселе.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица последовал примеру посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса и намекнул на готовящуюся атаку на Крымский мост.

В свою очередь в Кремле заявили, что российские ведомства и министерства учитывают в своей работе заявления Киева о возможности совершения теракта на Крымском мосту.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что украинские власти при поддержке западных стран открыто готовятся к новой атаке на Крымский мост.