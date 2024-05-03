Захарова: Украина при поддержке Запада готовит новую атаку на Крымский мост

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинские власти открыто готовятся к новой атаке на Крымский мост, причем при поддержке западных стран. Об этом сообщает ТАСС .

«Накануне 80-летия освобождения Крыма, <…> под прицелом вновь оказался Крымский мост. Подготовка к нападению на него, в это сложно поверить, но ведется теперь уже открыто, с показушной бравадой», — сказала Захарова.

Она добавила, что в преддверии Дня Победы Украина и ее западные хозяева планируют новые террористические атаки в стране, они рассчитывают на большой медийный резонанс и пропагандистский эффект.

Как напомнила официальный представитель МИД, 3 мая 2023 года противник попытался ударить дронами по Московскому Кремлю.