Постпред Украины при ООН намекнул на грядущий удар по Крымскому мосту

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица последовал примеру посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса и намекнул на готовящуюся атаку на российский Крымский мост, пишет РИА Новости .

Он в соцсети X привел «список шести основных типов мостов на 2024 год», в который включил «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты» и «Керченские мосты».

Каждый из этих типов был подкреплен соответствующей картинкой, однако под «Керченским мостом» она отсутствовала.

Ранее литовский посол Линкявичюс также в соцсетях намекнул на удар по Крымскому мосту. Он опубликовал коллаж, на котором был изображен сам объект и фото пуска ракеты. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что политик еще пожалеет «о всех подобных оплошностях».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также указывал, что возможная атака на полуостров будет способствовать эскалации конфликта. Он призвал Киев понять, что подобные нападения встретят «неизбежное возмездие» с использованием любых видов оружия.