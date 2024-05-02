Песков прокомментировал угрозы Украины взорвать Крымский мост

Российские ведомства и министерства учитывают в своей работе заявления Украины о возможности совершения террористического акта на Крымском мосту, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что киевские власти не скрывают намерений вести террористическую деятельность, но для российской власти это «не является новостью».

«Здесь никаких новых элементов мы не видим. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Учитываем это в своей работе», — сказал Песков, комментируя новости о желании Киева взорвать Крымский мост.

Ранее в Крыму отреагировали на намеки Украины о готовящихся атаках на мост. По мнению местной власти, киевский режим сначала разрушил свою страну, а теперь хочет уничтожить гражданские объекты соседнего государства.