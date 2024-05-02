В Крыму отреагировали на намек постпреда Украины о грядущем ударе по мосту

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Гемпель о намеке Украины об ударе по Крымскому мосту: это оскал террористов

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал оскалом террористов слова постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, намекающие на подготовку удара по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости .

Ранее на странице постпреда в соцсети X появился «список 6 основных типов мостов на 2024 год» с сопутствующими иллюстрациями, среди прочего значились «Керченские мосты» — у них картинки не было.

По словам Гемпеля, таким образом официальный Киев «продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть».

Парламентарий заявил, что «фанерные» украинские политики развалили свою страну, а теперь хотят разрушить гражданские объекты соседнего государства.

В Крыму допускают провокации со стороны Украины в отношении Крымского моста, отметил Гемпель. Но каждая такая попытка агрессии получит мощный ответ.

До этого на подготовку удара по Крымскому мосту намекал и литовский посол Линас Линкявичюс. В соцсетях он выложил коллаж, где был изображен сам объект и фото пуска ракеты.