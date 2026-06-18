ВС РФ нанесли удар возмездия по топливно-энергетическим объектам Украины
Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости
Минувшей ночью российская армия в ответ на террористические атаки ВСУ нанесла групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются в интересах противника, сообщает пресс-служба Минобороны.
ВС РФ ответили высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а еще ударными БПЛА большой дальности.
В итоге были поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.
Ранее ВС РФ ударили по боевому десантному катеру ВСУ Combat Boat 90 шведского производства. Он уничтожен.
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