ВС РФ уничтожили шведский боевой десантный катер ВСУ
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ВС РФ ударили по боевому десантному катеру ВСУ Combat Boat 90 шведского производства, сообщает Минобороны РФ в мессенджере МАКС.
Российские войска нанесли по цели комплексный удар. В результате катер был ликвидирован.
Кроме того, ВС РФ атаковали склады с боеприпасами и горючим, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия ВСУ.
В том числе удар был нанесен по пунктам временной дислокации украинских бойцов и иностранных наемников.
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