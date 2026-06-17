ВС РФ уничтожили шведский боевой десантный катер ВСУ

сегодня в 14:07

ВС РФ ударили по боевому десантному катеру ВСУ Combat Boat 90 шведского производства, сообщает Минобороны РФ в мессенджере МАКС .

Российские войска нанесли по цели комплексный удар. В результате катер был ликвидирован.

Кроме того, ВС РФ атаковали склады с боеприпасами и горючим, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия ВСУ.

В том числе удар был нанесен по пунктам временной дислокации украинских бойцов и иностранных наемников.

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