Енота Шелдона из Зеленограда посадили на диету из-за лишнего веса

Енот Шелдон из Зеленограда потолстел и не может дотянуться до некоторых частей тела, из-за чего его посадили на диету, сообщает РИА Новости .

Зверек из-за своей любви к вкусняшкам стал весить более 10 кг. Лишний вес не позволяет ему дотянуться до определенных мест своего тела и провести груминг.

Как отмечают эксперты, еноты склонны к перееданию и нередко попрошайничают, а их хозяева часто поддаются на манипуляции. Вот и Шелдон требовал слишком много угощений с человеческого стола, а в ветклинику и вовсе пришел с коробочкой для перекуса.

Теперь зверьку предстоит держать диету, чтобы похудеть. Эксперты напомнили его хозяевам о том, что не стоит поддаваться на манипуляции енота. Кормить его будут отныне строго по назначенному рациону.

Ранее Барнаульский зоопарк показал довольных енотов, поедающих оливье. Зверьки ели салат в канун Нового года.