Барнаульский зоопарк показал довольных енотов, поедающих оливье

Барнаульский зоопарк опубликовал 13-секундный ролик с енотами, которые с удовольствием в канун Нового года поедают зимний салат в своем домике. Ролик, опубликованный в Telegram-канале , набирает просмотры.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники зоопарка выставили перед входом в домик енотов четыре миски с оливье. В какой-то момент в проеме появляются сразу два животных, которые толкают друг друга в попытках добраться до лакомства.

В итоге один из енотов дотягивается до первой миски, но в последний момент меняет свой выбор: берет в лапки вторую тару с угощением, поднимает и в итоге опрокидывает ее так, что половина салата падает в домик, а вторая половина остается рядом с другими тарелками.

После этого к еноту подбегают два его сородича, которые начинают поднимать салат лапками и направлять в рот.

Судя по всему, питомцам зоопарка угощение пришлось по вкусу.