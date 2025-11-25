Эксперт рассказала о секретах хранения и переработки овощей после покупки

Вопрос о том, как сохранить овощи свежими и полными витаминов после покупки или сбора, остается актуальным в любое время года. Правильные подходы к хранению и переработке позволяют не только сберечь вкус и аромат, но и максимально сохранить ценные питательные вещества, что важно для формирования здорового рациона. Об этом сообщила РИАМО главный технолог «Пиканты» Светлана Старова.

«Основной принцип успеха заключается в создании условий, замедляющих естественные процессы увядания и порчи собранного урожая. Для большинства корнеплодов, таких как картофель, морковь и свекла, идеальным местом станет прохладный, темный и хорошо вентелируемый погреб или кладовая, где они могут оставаться свежими длительное время», — поделилась Старова.

Современные исследования показывают, что шоковая заморозка является одним из практичных способов сохранения витаминов овощей. При быстром замораживании в продуктах практически не успевают начаться процессы окисления, что позволяет сберечь до 90% их первоначальной пользы. Перед заморозкой овощи необходимо вымыть, тщательно просушить и при необходимости нарезать. Чем быстрее пойдет процесс заморозки, тем мельче будут кристаллы льда и тем меньше они повлияют на структуру продукта, а значит, после оттаивания он сохранит свою форму, сочность и аромат.

Не стоит забывать и о других щадящих способах переработки, например, сушка, которая отлично подходит для зелени, или квашение капусты, в процессе которого, благодаря молочной кислоте, не только сохраняется, но и увеличивается содержание витамина С.

«Для хранения томатов важно помнить, что низкие температуры негативно сказываются на их вкусе и текстуре. Холодильник подходит только для уже разрезанных плодов, а целые томаты лучше хранить при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Если томаты еще не дозрели, их можно оставить на подоконнике — за несколько дней они станут ярче и вкуснее. Правильное хранение свежих томатов позволяет максимально долго сохранять их вкусовые и полезные свойства. При длительном хранении в оптимальных условиях (температура 10–21°C, отсутствие прямых солнечных лучей, хорошая вентиляция) томаты остаются сочными, ароматными и богатыми витаминами от нескольких недель до пары месяцев. Это особенно актуально в сезон сбора урожая, когда хочется растянуть удовольствие от свежих плодов», — дополнила технолог.

Грамотный подход к хранению урожая позволит всегда иметь на своем столе вкусные и полезные блюда из овощей, выращенных на своем огороде. Важно подходить к этому вопросу осознанно, учитывая особенности каждого плода, только тогда полезное разнообразие рациона сохранится на максимальный период.

