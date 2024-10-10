Дуров учил углубленную математику и 4 языка в гимназии при СПбГУ

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«78.ru»: Дуров вел «Кто хочет стать миллионером» в гимназии при СПбГУ

Создатель Telegram Павел Дуров вел передачу «Кто хочет стать миллионером» после уроков. Он учился в Академической гимназии при СПбГУ, сообщает « 78.ru » со ссылкой на заявление педагога-организатора Ольгу Колеватову, преподающую в учреждении.

Дуров проходил обучение в экспериментальном классе. В остальную гимназию принимали учеников минимум в девятый класс. Однако там, где учился будущий программист, делали это с пятого.

Основателя Telegram и других одноклассников углубленно учили алгебре, геометрии, четырем иностранным языкам. Их старались вырастить высокообразованными людьми.

Ранее сообщалось, что бывшая Дурова, Ирина Болгар, купила люксовые вещи на 18 млн долларов. Эти деньги она без спроса сняла со счета бизнесмена.