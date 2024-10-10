Бывшая Дурова Болгар купила люксовые вещи на 18 млн долларов со счета бизнесмена

Бывшая девушка основателя Telegram Ирина Болгар потратила 18 млн долларов со счета Павла Дурова на одежду и ювелирные украшения премиум-класса. Это произошло несмотря на то, что предприниматель перевел женщине 7 млн долларов на содержание троих детей до их 23-летия, сообщает Baza со ссылкой на пресс-секретаря главы мессенджера Георгия Лобушкина.

В 2019 году Дуров договорился с Болгар, что отправит ей единоразово 7 млн долларов в качестве алиментов. Это по 10 тыс. долларов в месяц на каждого из трех детей до того, как им исполнится 23 года.

Болгар попросила поделить сумму на два платежа. Один в размере пяти млн долларов основатель Telegram отправил в качестве «подарка» и еще два млн — на поддержку детей.

Даже после перевода денег Дуров не закрывал для Болгар доступ к собственному банковскому счету. Но в один момент он увидел, что там не хватает 18 млн долларов.

Лобушкин отметил, что Болгар потратила средства не на детей, а на люксовые одежду и украшения. В начале 2023 года Дуров лишил бывшую девушку доступа к счету. Это произошло, поскольку количество трат на дорогие вещи «превысило все нормы приличия».

После этого отношение Болгар к Дурову изменилось. Она приняла решение судиться с бизнесменом, чтобы выудить из него алименты.

Бывшая Дурова обвинила его в насилии над детьми и потребовала платить 150 тыс. долларов в месяц алиментов. Это произошло еще в марте 2023 года, но широкой общественности стало известно только сейчас.

Ранее Болгар заявила, что Telegram — «совместное нажитое имущество». Она хочет получить половину всего, что есть у бизнесмена.