Мать троих детей Дурова Болгар хочет отсудить половину Telegram

Ирина Болгар, мать двоих сыновей и дочки основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что у них с бизнесменом есть совместно нажитое имущество. Об этом сообщает Baza .

Болгар сказала, что на протяжении 10 лет была в отношениях с Дуровым, однако они не были женаты. Все имущество и другие активы бизнесмен оформлял на себя. Девушка пользовались ими только по договорам и доверенностям. Прав собственности у нее не было.

Мать троих детей Дурова отметила, что в ряде государств такие отношения классифицируются, как полноценный брак со всеми вытекающими юридическими последствиями. То есть она может попросить долю от имущества, которое было нажито во время отношений.

Ранее сообщалось, что Дуров6 лет назад хотел перевезти Болгар с детьми в Париж. В столице Франции бизнесмен планировал оплачивать семье дом, но проживать отдельно.