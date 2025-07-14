Космический артефакт весом 25 кг выставлен на продажу

Аукционный дом Sotheby’s представил на нью-йоркских торгах уникальный лот — метеорит NWA 16788 весом 24,75 кг, признанный крупнейшим из когда-либо найденных на нашей планете фрагментов Марса, сообщает РБК .

.Оценочная стоимость космического гостя составляет 2-4 миллиона долларов, что делает его одним из самых дорогих метеоритов в истории.

Камень размером с баскетбольный мяч (375×279×152 мм) был обнаружен в песках Сахары на территории Нигера в ноябре 2023 года. Анализ показал, что это образец шерготтита — редкого типа марсианской породы, сформировавшейся при медленном остывании магмы. Его характерная стекловидная корка, по мнению экспертов, образовалась при прохождении через земную атмосферу.

«Этот метеорит составляет почти 7% от всего известного науке марсианского вещества на Земле, — поясняет Кассандра Хаттон из Sotheby’s.

Он на 70% массивнее предыдущего рекордсмена. Всего в мировых коллекциях насчитывается около 400 подтверждённых марсианских метеоритов из более чем 77 тысяч зарегистрированных внеземных объектов.

Перед аукционом космическая реликвия была выставлена для публичного просмотра в Итальянском космическом агентстве в Риме. Имя нынешнего владельца и точная дата падения на Землю не разглашаются, однако учёные предполагают, что это могло произойти совсем недавно — в последние несколько лет.