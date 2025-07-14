Минтруд предложил перевести бизнес-проверки в онлайн
Минтруд готовит революционные изменения в системе проверок бизнеса, которые могут избавить предпринимателей от изматывающих выездных визитов контролеров, сообщает газета «Известия».
Согласно проекту постановления, компании с умеренным и средним уровнем риска — от торговых сетей до консалтинговых фирм — смогут проходить проверки через видеоконференции или мобильное приложение «Инспектор».
«Это не просто цифровизация — это смена парадигмы контроля, — поясняет эксперт „Деловой России“ Алексей Хижняк.
Статистика подтверждает необходимость изменений: в прошлом году издержки компаний от проверочного бума достигли 44 млрд рублей, причем основные потери пришлись на простой сотрудников.
«Дистанционный формат может стать подарком для недобросовестных работодателей», — предупреждает юрист трудовой инспекции. Цифры говорят сами за себя — за первые пять месяцев 2025 года задолженность по зарплатам выросла в 3,4 раза, достигнув 1,6 млрд рублей.
Для опасных производств — химических заводов, нефтяных компаний и строителей стратегических объектов — послаблений не предвидится. Как подтвердили «Известиям» в Роструде, в 2025 году внеплановые проверки ждут «Уралхим», «Мостпромстрой» и другие предприятия с высоким уровнем риска.
Реформа проверок станет тестом на зрелость для цифровой инфраструктуры государства. Если система докажет свою эффективность, Россия сможет совершить качественный скачок в регуляторной политике, сохранив баланс между интересами бизнеса и защитой прав работников.