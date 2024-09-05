Дуров шесть лет назад хотел перевезти Болгар и детей в Париж

Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар рассказала, что в 2018 году он собирался перевезти ее и их детей в Париж, сообщает RT со ссылкой на Politico.

По словам, Болгар он намеревался перевезти семью в Париж и оплачивать им аренду дома, но жить вместе с ними не планировал.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест бизнесмена не связан с политическими мотивами.

Дурову запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро. Парижский суд также обязал его появляться в полиции два раза в неделю.

Предприниматель обвиняется во Франции в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.