Люди могут зажироваться: диетолог объяснила, откуда берется лишний вес осенью

Она отметила, что совершенно нормально, когда с приходом осени и холодов у людей просыпается тяга к жирным продуктам. По историческим меркам, современный и комфортный быт установился совсем недавно. Можно назвать это такой привычкой организма готовиться к зиме.

«У нас осталось многое от времен, когда жизнь человека была другой. Когда меняются циркадные ритмы, суточные и годовые, организм старается поднакопить энергии, так как зимой значительно меньше возможности для охоты и собирательства. Это абсолютно естественное действие организма, можно сказать такая „прошивка“ у нас осталась. Но это не единственная причина», — объяснила Соломатина.

Диетолог отметила, что на пищевое поведение оказывает влияние время. Осенью активизируются бактерии, вирусы и микробы. Отсюда берутся сезонные простуды. Также в прохладную погоду большинство людей предпочитает встречаться с друзьями и общаться в кафе и на фуд-кортах.

Другой фактор, который выделяет Соломатина, «осенняя хандра». Так как лето и отпуска закончились, погода бывает тоскливой. Многие стараются скоротать эти дни в тепле, домашнем уюте и в компании вкусной еды.

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