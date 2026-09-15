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ВС РФ ударили по ж/д инфраструктуре, портам и логистическим центрам Украины

Ночью российская армия атаковала с помощью беспилотников украинские логистические узлы, порты и морские суда. Они обслуживали потребности ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

В Одесской области под удар попал логистический хаб в селе Великая Балка. Там принимали и распределяли поступающие из-за рубежа военные грузы.

В порту Черноморска поражены сухогруз и паром типа RO-RO. Они привезли очередную партию снабжения для ВСУ.

Параллельно в западной части Украины продолжались удары по железнодорожным объектам. Через них идет транзит европейской военной помощи.

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