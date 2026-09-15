Ефимов: на северо-востоке столицы по реновации расселили почти 120 старых домов

С момента старта программы реновации на северо-востоке столицы расселили почти 120 ветхих домов, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что квартиры в домах по реновации сдаются с улучшенной отделкой, а прилегающая к жилым комплексам территория комплексно благоустраивается.

«Переселение по программе реновации на северо-востоке столицы началось в 2018 году. Первыми начали переселяться жители домов в районах Бабушкинский и Южное Медведково. Сегодня на территории Северо-Восточного административного округа Москвы полностью расселены 119 зданий, еще 43 старых дома находятся в процессе расселения. Более 24,3 тыс. жителей уже получили новые квартиры. Всего в округе в рамках действующей программы реновации предусмотрено расселение 499 домов, в квартиры в современных новостройках ориентировочно переедут свыше 86,5 тыс. москвичей», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Известно, что расселенные дома на северо-востоке столицы расположены в 15 районах. Так, в Бабушкинском районе в новые квартиры полностью переехали жители 22 домов, в Лосиноостровском — 21, в Алтуфьевском — 19. Еще 11 зданий расселили в Марьиной Роще.

Для комфортного переезда участники программы реновации могут заказать бесплатную услугу «Помощь в переезде» на портале mos.ru либо в центрах информирования на первых этажах новостроек.

Больше информации о реновации доступно на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в августе в столице открыли вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, в том числе для программы реновации.