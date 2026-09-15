Истребители НАТО уничтожили беспилотник недалеко от Вильнюса
Фото - © скриншот/Министерство обороны РФ
Военно-воздушные силы Литвы подняли в воздух истребители НАТО для перехвата беспилотного летательного аппарата неподалеку от Вильнюса. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на Reuters.
Обнаруженный в воздушном пространстве страны дрон был успешно сбит истребителем альянса.
Подробности происхождения беспилотника неизвестны. Обстоятельства его появления вблизи литовской столицы выясняются.
13 сентября в Литве объявили воздушную тревогу из-за вероятной атаки беспилотников. Об угрозе с воздуха предупредили жителей Вильнюса и его окрестностей.
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