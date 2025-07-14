«Челси» во второй раз в истории завоевал клубный чемпионат мира,

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«Челси» разгромил ПСЖ в финале клубного мира:

В ночь на воскресенье лондонский «Челси» поставил эффектную точку в турнирном сезоне, разгромив парижский ПСЖ со счетом 3:0 в финале клубного чемпионата мира, сообщает ТАСС .

Матч на переполненном стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси превратился в демонстрацию силы английского футбола — уже к перерыву Коул Палмер (дважды) и Жоао Педро обеспечили «аристократам» комфортное преимущество.

Особую пикантность игре придавало отсутствие на поле российского голкипера Матвея Сафонова, который весь турнир провел в запасе. Летний трансфер из «Краснодара» уже принес вратарю четыре трофея, включая Лигу чемпионов.

Для парижан же дебютный клубный мундиаль завершился разочарованием — удаление Жоау Невеша на 86-й минуте лишь подчеркнуло их беспомощность.

Теперь в фокусе «Челси» — борьба за чемпионский титул в АПЛ, где «синие» всерьез намерены потеснить «Ман Сити» и «Ливерпуль».