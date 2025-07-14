Опубликован сенатский доклад о покушении на Трампа

Расследование покушения на Трампа раскрыло провалы Секретной службы
Политика

Сенатский комитет по национальной безопасности опубликовал шокирующие подробности расследования покушения на Дональда Трампа во время его избирательной кампании на пост президента США, сообщает газета «Известия».

Согласно 75-тысячному отчету, Секретная служба допустила целый ряд критических ошибок, создавших условия для трагедии.

20-летний Томас Крукс смог беспрепятственно проникнуть на крышу здания и провел там 45 минут, оставаясь незамеченным. За это время он тщательно подготовился к нападению, выбрав идеальную позицию для обстрела трибуны. При этом менее чем за 10 дней до мероприятия ведомство отклонило десяток запросов на усиление мер безопасности.

Особое возмущение у следователей вызвали действия бывшего директора Секретной службы Кимберли Читл. Как установило расследование, она предоставила ложные сведения о готовности к мероприятию, введя в заблуждение вышестоящее руководство.

«Секретная служба продемонстрировала полную несостоятельность. Это не отдельные ошибки, а системный кризис управления», — заявил председатель комитета сенатор Рэнд Пол. -

Расследование также выявило катастрофические провалы в координации между ведомствами. Местные правоохранительные органы неоднократно предупреждали о подозрительной активности в районе проведения митинга, однако эти сигналы остались без внимания.

Политические последствия доклада могут быть разрушительными для Секретной службы. Уже звучат требования кардинальной реорганизации ведомства и отставки ключевых руководителей. Сам Трамп, продолжающий восстановление после ранения, назвал выводы расследования «еще более шокирующими, чем само покушение».