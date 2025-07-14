Опубликован сенатский доклад о покушении на Трампа

Сенатский комитет по национальной безопасности опубликовал шокирующие подробности расследования покушения на Дональда Трампа во время его избирательной кампании на пост президента США, сообщает газета «Известия» .

Согласно 75-тысячному отчету, Секретная служба допустила целый ряд критических ошибок, создавших условия для трагедии.

20-летний Томас Крукс смог беспрепятственно проникнуть на крышу здания и провел там 45 минут, оставаясь незамеченным. За это время он тщательно подготовился к нападению, выбрав идеальную позицию для обстрела трибуны. При этом менее чем за 10 дней до мероприятия ведомство отклонило десяток запросов на усиление мер безопасности.

Особое возмущение у следователей вызвали действия бывшего директора Секретной службы Кимберли Читл. Как установило расследование, она предоставила ложные сведения о готовности к мероприятию, введя в заблуждение вышестоящее руководство.

«Секретная служба продемонстрировала полную несостоятельность. Это не отдельные ошибки, а системный кризис управления», — заявил председатель комитета сенатор Рэнд Пол. -

Расследование также выявило катастрофические провалы в координации между ведомствами. Местные правоохранительные органы неоднократно предупреждали о подозрительной активности в районе проведения митинга, однако эти сигналы остались без внимания.

Политические последствия доклада могут быть разрушительными для Секретной службы. Уже звучат требования кардинальной реорганизации ведомства и отставки ключевых руководителей. Сам Трамп, продолжающий восстановление после ранения, назвал выводы расследования «еще более шокирующими, чем само покушение».