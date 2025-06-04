Дудаев: чеченские силовики спасли жизнь Щепихину задержанием на вокзале

Вечером 3 июня в Москве на Ярославском вокзале чеченские силовики задержали предпринимателя, блогера Арега Щепихина, затолкав в багажник. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале рассказал, что своими действиями чеченские силовики фактически спасли жизнь блогеру, которого сотни мусульман хотели призвать к ответу за оскорбительные видео.

«Хотел бы добавить пару моментов по делу данного провокатора. Во-первых, сотрудники правоохранительных органов, которые проводили задержание, они, по сути, спасли ему жизнь или как минимум здоровье, поскольку сотни тысяч мусульман и не только мусульман, а всех верующих в нашей стране, которые слышали его недозволительные, оскорбительные высказывания в адрес религии, Бога, национально данного разжигателя межнациональной, межконфессиональной розни. Во-вторых, хочу отметить, что само задержание проходило без особо жестких насильственных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов», — сказал Дудаев.

По словам Дудаева, Щепихин в момент задержания оказывал сопротивление и пытался сбежать.

Позднее сотрудники полиции сообщили, что после событий на Ярославском вокзале были задержаны шесть человек. По факту случившегося ведется проверка.

Сам Щепихин уже находится на свободе. До задержания на его лице не было синяков, но когда отпустили — они появились. Также очевидцы сообщают, что блогер хромал при передвижении.