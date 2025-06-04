Опубликованы первые фото Щепихина после освобождения: на лице гематомы

Накануне в Москве на Ярославском вокзале очевидцы заметили, как неизвестные мужчины силой затолкали в багажник автомобиля предпринимателя, блогера Арега Щепихина. Позднее блогера отпустили на свободу. На первых фотографиях, появившихся в Сети, видно, что у Щепихина под глазами и на лбу появились синяки, пишет Baza .

Очевидцы также сообщают, что после освобождения Щепихин начал хромать. Кроме того, на его лице появились сильные гематомы, которых не было в момент, когда его увезли с Ярославского вокзала в Москве.

Осведомленный источник рассказал, что Щепихина заставили записать видео с извинениями за оскорбление в адрес чеченцев и мусульман. Его также держали в одном из кафе рядом со станцией метро «Филатов луг». Во время допроса его обвиняли в связях с Украиной и заставили сказать на камеру, что оскорбительные ролики он записывал, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Ранее власти Чечни заявили, что инцидент с Щепихиным на Ярославском вокзале не был похищением. То, что люди видели и сняли на видео, было процедурой задержания мужчины сотрудниками правоохранительных органов.