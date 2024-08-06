Дом в Дагестане и элитный автопарк Хабиба Нурмагомедова арестовали из-за долгов

Судебные приставы арестовали имущество чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за долгов перед ФНС. Арест наложили на семейный дом в Дагестане и роскошный автопарк бойца, сообщает Mash .

Автопарк Нурмагомедова состоит из Ferrari California T (300 тыс. долларов), Mercedes-Benz AMG GT S (161 тыс. долларов), Mercedes-Benz S-Class (122 тыс. долларов), BMW 7-й серии (101 тыс. долларов), Toyota Land Cruiser (85 тыс. долларов), Toyota Tacoma (44 тыс. долларов). Приставы арестовали имущество бойца на 79 млн рублей.

Долг Нурмагомедова перед ФНС составляет 302 млн рублей. В отношении чемпиона открыли исполнительное производство.

Ведомство уже наложило арест на счета компаний, связанных с Нурумагомедовым, — Eagle FC и его благотворительного фонда. До этого были закрыты несколько фирм, в том числе туристическая ООО «Хикмет тревел».

Ранее премиальный автомобиль Mercedes-Benz AMG GT Нурмагомедова был выставлен на продажу. Судя по всему, владелец боялся, что машину отберут приставы.