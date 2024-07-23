сегодня в 18:27

На чемпиона UFC Нурмагомедова завели исполнительное производство на 79,4 млн руб

В отношении бойца Хабиба Нурмагомедова возбудили исполнительное производство на 79,4 млн рублей. Ему запретили выезд из России, также приставы запустили процедуру поиска его имущества для последующего изъятия и продажи, сообщает Mash.

Имуществом спортсмена являются семейный дом в Дагестане и большой автопарк, куда входят автомобили Ferrari California, Mercedes-Benz AMG GT S, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии и другие.

Всего чемпион UFC задолжал Федеральной налоговой службе более 300 млн 378 тыс. рублей.

Ранее в Дагестане проверяли спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА, на наличие радикалов-экстремистов. Под проверку попали и бывшие участники бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles.